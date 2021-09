Kit d'ascolto vittime violenza donato a carabinieri Orvieto

(ANSA) - ORVIETO, 24 SET - Donato dal Soroptimist international d'Italia club di Terni alla compagnia carabinieri di Orvieto, nell'ambito del protocollo nazionale stilato con il comando generale dell'Arma, un kit per la videoregistrazione delle denunce e delle testimonianze delle vittime di violenza di genere.

La consegna è avvenuta nell'Auditorium della Fondazione della Cassa di risparmio, da parte della presidente del Club, Alessandra Ascani, nelle mani del maresciallo ordinario Sara Serafin e del carabiniere Sabrina Agresti, addette alla stazione di Orvieto. Presenti i vertici locali dei carabinieri e le autorità cittadine, oltre al procuratore capo della di Terni, Alberto Liguori.

Il kit donato consiste in una valigetta contenente un personal computer dotato di telecamera e microfono particolarmente performanti e costituirà un valido ausilio per l'ascolto delle vittime di violenza o vittime vulnerabili, anche fuori dagli uffici della caserma, consentendo di cristallizzare la denuncia o la testimonianza delle stesse per i futuri eventuali utilizzi in sede processuale. L'iniziativa vuole fornire un "valido supporto" alle attività di polizia giudiziaria svolte dalla compagnia carabinieri di Orvieto e si colloca tra le varie iniziative poste in essere dall'Arma per la specializzazione del personale nella trattazione dei casi di violenza di genere a supporto e sostegno delle vittime. (ANSA).