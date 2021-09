Torna Nero su bianco di Laurent De Bai

Torna "Nero su bianco", la trasmissione televisiva condotta dal giornalista Laurent De Bai che si occupa di politica, cronaca, sport, cultura e tradizioni. La prima puntata del nuovo ciclo andrà in onda martedì 28 settembre dalle 21 sulla rete "Umbria+", al canale 15 del digitale terrestre. De Bai conduttore e ideatore del programma aveva iniziato la conduzione nel 1996. Inizialmente il programma si chiamava "Lassà gì", prendendo in prestito - ricorda lui stesso in una nota - una popolare espressione in dialetto perugino, e dopo il "buon risultato" il programma era proseguito con la nuova denominazione "Nero su bianco". "Torno in studio con grande entusiasmo e motivazione, fiducioso che vecchie e nuovi spettatori troveranno interessanti i temi proposti dalla nuova trasmissione" ha annunciato De Bai alla vigilia della ripartenza del talk show.