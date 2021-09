Tesei incontra Acquaroli per sinergia tra Regioni

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - "Le possibilità di sinergie sono molte tra le due regioni ed oggi abbiamo compiuto un passo fondamentale dal punto di vista operativo": lo ha detto la presidente umbra, Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa seguita all'incontro a Perugia con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per approfondire una serie di progetti interregionali. "E il tema dei temi è quello delle infrastrutture" ha sottolineato Tesei.

"Non è il primo incontro - ha ricordato la presidente umbra - perché siamo consapevoli che queste due regioni possono fare molto e devono fare molto insieme. I tempi sono tali per cui unire le energie e portare avanti progetti farà la differenza".

"Abbiamo lavorato su molti temi e ricambierò presto questa visita" ha concluso la presidente umbra. (ANSA).