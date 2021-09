Sì Commissione a più date caccia al cinghiale

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - La terza Commissione dell'Assemblea legislativa ha espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta della Giunta regionale di modifica del Calendario venatorio 2021-2022, che prevede l'aggiunta di ulteriori date per il contenimento della specie cinghiale.

Le giornate di caccia in braccata che il documento indica, sulla base delle richieste manifestate nell'ultima riunione del Tavolo tecnico sulla gestione del cinghiale e dei danni causati all'agricoltura, sono il 23, 26 e 30 settembre.

Sulla proposta della Giunta, come da prassi - riferisce Palazzo Cesaroni -, si attende anche il parere dell'Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

