Promosso comandante nucleo investigativo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Promosso al grado di tenente colonnello il comandante del nucleo investigativo del reparto operativo, Claudio Scarponi.

L'ufficiale, anconetano di origine ha un passato in ambito operativo e di stato maggiore. Proviene dai corsi regolari dell'Accademia militare di Modena ed è laureato in Giurisprudenza e Scienza della sicurezza interna ed esterna. Il tenente colonnello Scarponi è da un anno a Perugia dove si è fatto apprezzare da subito - sottolinea l'Arma - sia per le qualità umane, sia per quelle professionali.

Tra i risultati conseguiti dai militari del Nucleo investigativo, il sequestro di 12 chili di eroina pura avvenuto nella primavera scorsa. (ANSA).