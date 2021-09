In Umbria ricoverati Covid stabili ma altri tre morti

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Tre morti per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 1.447 dall'inizio della pandemia secondo quanto riporta il sito della Regione. Stabili invece i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 48, cinque dei quali, uno in meno nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono emersi 86 nuovi positivi e 82 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.077, uno in più di mercoledì.

Sono stati analizzati 2.103 tamponi e 4.086 test antigenici, con un tasso di positività dello 1,38 per cento (0,93 il giorno precedente). (ANSA).