Due incendi nel ternano, in azione anche un Canadair

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 23 SET - Anche un Canadair è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di bosco e sterpaglie divampato a Fornole di Amelia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni con due squadre, coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento.

Il personale è riuscito a circoscrivere le fiamme, mettendo in sicurezza le case nelle vicinanze.

Un altro rogo è divampato sempre nel pomeriggio a Montecchio, in località Carnano. Le fiamme sarebbero partite da un uliveto per poi diffondersi a delle sterpaglie. Anche in questo caso sul posto ci sono i vigili del fuoco, con una squadra di Terni in supporto di una di Amelia. (ANSA).