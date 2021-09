Trentaquattro classi in isolamento in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Sono 39 gli alunni umbri che risultano positivi al Covid al 21 settembre secondo i dati diffusi oggi dalla Regione: erano 25 il 18 settembre. Nessun caso invece fra il personale scolastico. Le classi in isolamento sono 34 (25 sabato scorso).

Dei 39 casi di positività, dieci sono stati registrati nelle scuole d'infanzia, dieci nella primaria, cinque nella secondaria di primo grado e 14 nella secondaria di secondo grado. Nessun caso si è verificato sugli scuolabus.

I cluster (due o più casi nella stessa classe) sono due, uno nella scuola d'infanzia e uno nella primaria.

Sono in isolamento sei classi nella scuola d'infanzia, nove nella primaria, cinque nella secondaria di primo grado e 14 nella secondaria di secondo grado.

I contatti stretti di classi in isolamento sono 111 per l'infanzia, 202 per la primaria, 107 per la secondaria di primo grado e 341 per la secondaria di secondo grado, per un totale di 761. (ANSA).