Sport e cucina,team olimpico di pugilato femminile a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Il team olimpico di pugilato femminile di Tokyo 2020 sarà ospite giovedì sera alla prima serata dell'evento "Saggiare la tradizione" presso il ristorante "Via del Forno" dell'hotel Italia a Foligno.

Oltre al bronzo olimpico Irma Testa (peso piuma - kg 57) saranno presenti il direttore tecnico folignate Emanuele Renzini, l'azzurra Rebecca Nicoli (peso leggero- kg 60) in rappresentanza di Angela Carini (peso welter - kg 69) e Giordana Sorrentino (peso mosca - kg 51), quest'ultima impegnata a Mosca per i campionati mondiali militari ed il bastiolo fisioterapista bastiolo Fabio Morbidini.

Saggiare la tradizione è una tre giorni enogastronomica organizzata dal 23 al 25 settembre in occasione de I Primi d'Italia-Festival nazionale dei primi piatti. (ANSA).