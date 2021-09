Per Martinelli bronzo a squadre al mondiale pesca in apnea

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 22 SET - Medaglia di bronzo a squadre e quinto posto assoluto per Tiziana Martinelli, tifernate, classe 1981, al primo Campionato mondiale femminile di pesca in apnea che si è svolto nelle acque di Arbatax, in Sardegna. Geometra alla Quadrilatero, mamma di due bambini, era al primo appuntamento iridato.

Tiziana Martinelli, istruttrice di apnea e di pesca in apnea nonché di yoga, è stata convocata come atleta titolare dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (Fipsas), assieme alla calabrese, Maria Fanito e la lombarda, Alice Ferrari. In Sardegna è stata protagonista di due giornate di gara da cinque ore ciascuna per un quinto posto assoluto.

Risultato che insieme all'ottavo piazzamento di Alice Ferrari, unitamente a Maria Fanito ha portato la squadra azzurra a salire sul podio con la medaglia di bronzo.

"Concentrazione, determinazione e tranquillità - ha sottolineato Martinelli -sono le parole che mi hanno accompagnata nel lungo lavoro di preparazione ed in gara, la strategia e la perfetta sintonia con il barcaiolo hanno giocato un ruolo fondamentale per l'ottenimento del risultato. Il direttore tecnico Marco Bardi e tutti noi atleti, sia titolari che non, abbiamo dato il massimo per la squadra impegnandoci senza riserve. Riporto a casa la coppa dei campionati ai miei figli ed a mio marito, alle nostre famiglie: se la sono meritati loro quanto me". (ANSA).