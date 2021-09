Oltre mille ricevono prima dose ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Ancora oltre mille coloro che hanno ricevuto in Umbria la prima dose di vaccino per il Covid nell'ultimo giorno. Sono stati infatti 1.151 secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato al 22 settembre, 664.855 in totale pari all'85,97 dei residenti.

Sono stati invece 1.963 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sempre nell'ultimo giorno, 603.591 complessivamente, con il 78,09 per cento della popolazione che risulta immunizzata.

In Umbria - sempre in base ai dati della Regione - sono attualmente disponibili 114.204 dosi di vaccino. Per la somministrazione non è più necessario essere prenotati ma basta presentarsi presso un centro vaccinale. (ANSA).