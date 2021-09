"Family for the future" a Todi dal 23 al 26 settembre

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 22 SET - E' in programma a Todi dal 23 al 26 settembre "Family for the future", quattro giorni di seminari, incontri, momenti di riflessione ed eventi "per declinare la famiglia al futuro", spiegano i promotori.

Tra gli ospiti dell'appuntamento organizzato dall'Ufficio delle politiche familiari del Comune, Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, e Gigi De Palo, leader del Forum nazionale delle associazioni familiari.

"Con il Festival delle politiche familiari, il Comune di Todi - spiega l'assessorato comunale alle Politiche familiari - vuole riportare l'attenzione sul tema del benessere familiare che è stato messo in secondo piano a causa dell'emergenza pandemica.

In realtà, già nel breve periodo riscontriamo nuovi bisogni e nuove emergenze sociali causate dalla mancanza di relazioni che sono state quantomeno impoverite. Occorre dunque oggi più che mai spingere l'acceleratore per effettuare quel cambio di paradigma che permette di vedere la famiglia non più come un problema ma come una risorsa ed in questo senso curarne ogni suo aspetto di vita". "Non ci sono nati nel mese di gennaio e febbraio quest'anno, il che significa che nei mesi del lockdown non sono stati concepiti bambini, a dimostrazione del fatto che solo chi è proiettato verso il futuro con speranza pensa ad un figlio. Con Family for The Future tenteremo di rinforzare questa idea, condividendo inoltre politiche e buone prassi diffuse in altre regioni e città con quelle attuate nel Comune di Todi".

Il festival si apre giovedì 23 settembre alle 10 al teatro comunale con un incontro dedicato al tema del cyberbullismo.

