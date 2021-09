Covid, due morti in Umbria nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Si registrano due vittime per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, 1.444 dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Regione aggiornati al 22 settembre.

I nuovi casi di positività accertati sono 62, i guariti 119 e gli attualmente positivi scendono a 1.076 (59 in meno di martedì).

In calo i ricoveri ordinari, oggi 48, due in meno di ieri, di cui sei (uno in più) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 4.390 test antigenici e 2.267 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,93 per cento (ieri 0,57). (ANSA).