Polizia stradale promuove sicurezza in centro Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Una postazione per promuovere la sicurezza sulle strade è stata allestita nel centro storico di Perugia dalla polizia stradale in occasione della giornata dedicata a questo tema.

Gli agenti hanno fornito informazioni e materiale divulgativo da una postazione collocata in piazza 4 Novembre, accanto alla fontana Maggiore. Lo hanno fatto anche con l'ausilio di filmati e mostrando alcune delle apparecchiature di ultima generazione.

Come etilometri e un telelaser per valutare in tempo reale la velocità dei veicoli. Presente in piazza anche una vettura di servizio della polstrada. (ANSA).