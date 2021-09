Ministra Cartabia incontra vertici Uffici giudiziari Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Incontro tra la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i vertici degli Uffici giudiziari dell'Umbria. Si è svolto stamani alla Corte d'appello di Perugia dove la Guardasigilli è stata accolta dal presidente Mario Vincenzo D'Aprile e dal procuratore generale Sergio Sottani.

"Questa è un'attività del ministero che reputo non solo doverosa ma fondamentale - ha detto Cartabia al termine dell'incontro - perché sentire dalla vostra voce le esigenze, vedere i luoghi, rendersi conto di quali sono le problematiche e punti di forza di ciascuna realtà è per me decisivo per poter sviluppare quello che reputo essere un aspetto fondamentale della nostra attività, quello di andare a cogliere su misura le esigenze di ciascuno ufficio giudiziario. La realtà italiana proprio in termini di tempi della giustizia, il grande fattore che domina questo momento, vedono una realtà molto diversificata in Italia per le ragioni più varie. Per esempio mi colpisce che Perugia sia virtuosa nella fase d'appello mentre, come mi segnalate, stanno affiorando dei problemi in primo grado.

Aspetti che possono essere colti anche semplicemente leggendo le statistiche ma sentire cause e proposte, immaginare quali possano essere le strade da percorrere - ha concluso Cartabia -, è molto utile per il Ministero". (ANSA).