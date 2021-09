Ancora un ricoverato Covid in meno negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Un ricoverato Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, 50 al 21 settembre, cinque dei quali nelle terapie intensive, dato stabile: emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 44 nuovi positivi e 47 guariti, con nessuna nuova vittima. Gli attualmente positivi sono ora 1.135, tre in meno di lunedì.

Sono stati analizzati 2.540 tamponi e 5.147 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari a 0,57 per cento (era 0,99 il giorno precedente). (ANSA).