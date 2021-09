Al via il Premio "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - La Camera di commercio dell'Umbria apre ufficialmente il Premio internazionale di giornalismo "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria" anno 2022.

"Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", giunto alla 12/a edzione, è aperto alla partecipazione di giornalisti, scrittori, autori, produttori video, blogger e web writer che con i loro lavori abbiano parlato dell'Umbria, delle sue eccellenze artistico-culturali e ambientali e del suo sistema economico-produttivo di qualità, contribuendo a darle visibilità in Italia e nel mondo.

Tutti gli elaborati, articoli, servizi audiovisivi, docufilm, dovranno pervenire alla segreteria di "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria" entro la mezzanotte del 4 febbraio 2022.

"Nell'anno della pandemia, il 2020 - ricorda Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, che dal 2009 promuove il Premio - abbiamo vissuto una edizione straordinaria, segnata da una partecipazione senza precedenti e da un altissima caratura delle candidature. Con la 12/a edizione, che inauguriamo oggi, ripartiamo da lì. Dal 'San Francesco Eco-warrior' di Liz Boulter scritto per The Guardian, ultima vincitrice; dall'itinerario intorno al 'Tartufo di Vallo di Nera' tracciato da Federica Botta. Riprendiamo dalle 'Trame del Lago' Trasimeno del documentarista Gioacchino Castiglione e da quel Premio della Giuria assegnato a Nicola Campagnani e a Lorenzo Tardioli, per la loro 'Storia del piccolo Chirocefalo', crostaceo che vive solitario nei laghi di Pilato sul Vettore.

Ricominciamo dalle giovani giornaliste Bianca Giammanco e Marianna Grazi autrici del servizio 'Il ritorno dei giganti'".

(ANSA).