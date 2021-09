Ospedale Spoleto,riattivato il day-week surgery ginecologico

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 20 SET - E' tornato operativo all'ospedale "San Matteo degli Infermi" di Spoleto il reparto di day e week (con ricovero dal lunedì al venerdì) surgery ginecologico dotato di otto posti letto. Lo annu cia una nota della Usl Umbria 2 nella quale si sottolinea che queso comporterà un sensibile abbattimento delle liste di attesa, attualmente di 55 giorni. Alla parte chirurgica si affiancheranno e verranno garantiti percorsi diagnostici terapeutici per la cura di patologie ginecologiche nonché la presa in carico della donna non soltanto per il monitoraggio nei mesi della gravidanza ma anche per le attività sulla fertilità e sulla fase preconcezionale tipiche dei servizi consultoriali.

"La riduzione dei tempi di attesa - spiega la nota - è un tema su cui la direzione strategica della Usl Umbria 2 è impegnata con la massima attenzione. Grazie al piano aziendale di riduzione dei tempi di attesa e alla piena collaborazione di tutti gli operatori sanitari e dei responsabili di struttura, a Spoleto si registrano significativi progressi nelle principali discipline specialistiche con tempi di attesa pressoché azzerati".

Un ulteriore passaggio organizzativo riguarda il servizio di Angiologia che, a partire dal prossimo 1 ottobre, rientrerà negli spazi esistenti prima dell'emergenza Covid per offrire un migliore comfort a pazienti e professionisti. (ANSA).