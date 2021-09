Manlio Mariotti eletto presidente Auser Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Manlio Mariotti è stato eletto nuovo presidente di Auser Umbria, al termine del settimo congresso regionale dell'associazione di volontariato, che si è svolto a Perugia, alla presenza di Enrico Piron, della presidenza di Auser nazionale.

Mariotti subentra a Tiziana Ciabucchi, che ha guidato l'associazione negli ultimi otto anni, periodo in cui Auser ha vissuto una forte crescita arrivando a superare i 6.500 iscritti in Umbria, con una rete costituita da due sedi territoriali, otto associazioni locali e 20 centri socio-culturali.

Negli ultimi anni, resi particolarmente difficili dalla crisi pandemica, Auser non ha mai interrotto le sue attività di supporto: trasporti non rinviabili (in particolare verso le strutture sanitarie), consegna dei medicinali e della spesa, servizi di supporto telefonico (contro la solitudine), oltre alle tradizionali attività davanti alle scuole e in altri luoghi pubblici (come parchi e musei).

Manlio Mariotti, 66 anni, umbertidese, è un operatore sanitario in pensione, impegnato in percorsi formativi presso il corso di laurea in Scienze infermieristiche della Usl Umbria 1. E' stato segretario generale della Cgil regionale e consigliere regionale. (ANSA).