Leggero calo ricoverati Covid Umbria, anche intensive

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Scendono da 52 a 51 i ricoverati Covid in Umbria e da sei a cinque i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione che evidenziano un altro morto per il virus, 1.442 complessivamente.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 12 nuovi positivi e 55 guariti, con gli attualmente positivi ancora in calo e ora 1.138, 44 in meno di domenica.

Sono stati analizzati 509 tamponi e 1.207 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,99 per cento (era 0,32 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).