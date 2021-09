In Umbria 25 alunni positivi al Covid da ripresa lezioni

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Sono 25 in Umbria gli alunni risultati positivi al Covid dopo la ripresa delle lezioni e altrettante le classi in isolamento. Lo riferisce la Regione in base ai dati aggiornati al 18 settembre.

Nessun caso di positività è stato invece segnalato tra il personale scolastico, così come non vengono rilevati cluster.

Sono invece 654 i "contatti stretti di classe" che risultano in isolamento. (ANSA).