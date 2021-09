Al via manutenzione Anas in galleria Forca Cerro

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - A partire da lunedì 27 settembre Anas avvierà due interventi di manutenzione programmata per il miglioramento della sicurezza e del livello di servizio della galleria "Forca di Cerro", lungo la strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (direttrice Spoleto-Norcia), tra Eggi e Sant'Anatolia di Narco.

Uno riguarda il risanamento profondo della pavimentazione su un tratto più ampio della strada che comprende anche il tunnel, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. L'altro - riferisce l'Anas - riguarda invece l'adeguamento degli impianti tecnologici agli standard di ultima generazione che renderanno il livello di sicurezza all'interno del tunnel pari a quello previsto per la rete transeuropea, per un investimento di circa 6 milioni di euro.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione sarà necessaria la chiusura temporanea della galleria in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato su itinerari alternativi con indicazioni sul posto.

Per ridurre al minimo il tempo di esecuzione, i lavori di risanamento della pavimentazione stradale saranno svolti con doppio turno. Il completamento di questa fase è prevista entro il 23 ottobre.

A seguire, l'Anas avvierà i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici per i quali sarà necessaria la chiusura notturna del tunnel. La durata è stimata in circa un anno dall'avvio.

I lavori di manutenzione programmata della galleria "Forca di Cerro" rientrano nell'ambito del piano di manutenzione della rete Anas in Umbria avviato negli ultimi anni da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio. Riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l'ammodernamento degli impianti in galleria. (ANSA).