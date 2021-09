Tajani, perizia per Berlusconi è offesa

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - "È un'offesa a un grande capitano d'industria, a un grande uomo di sport, a un uomo di Stato, all'uomo che ha governato l'Italia negli ultimi anni più di chiunque altro": così si è espresso con l'ANSA, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando della richiesta di perizia medico-legale avanzata dai giudici del tribunale di Milano per Silvio Berlusconi, nell'ambito del processo Ruby ter.

"È veramente qualcosa che ci lascia stupefatti" ha aggiunto. "È un'offesa - ha sostenuto Tajani - a tutti quanti noi. La perizia psichiatrica bisogna farla a qualcun altro, ma non certamente a Berlusconi. Che bene fa fatto a rifiutarla, dicendo di andare avanti con il processo anche in sua assenza". (ANSA).