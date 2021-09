Tajani, è giunto momento di riaprire le discoteche

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 SET - Ritiene che "sia giunto il momento, grazie alle vaccinazioni e al Green pass, di riaprire anche le discoteche" il vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ad Assisi per sostenere la candidatura a sindaco, per la coalizione di centrodestra, di Marco Cosimetti.

Per Tajani la certificazione verde "tutela salute e lavoro e i risultati sono sotto gli occhi di tutti". "Sono convinto - ha aggiunto - che entro i primi 10 giorni di ottobre raggiungeremo l'immunità di gregge".

"Con il governo Draghi - ha detto ancora il coordinatore azzurro - c'è stato un cambio di passo, mentre il generale Figliuolo deve essere portato ad esempio, con serietà e determinazione sta permettendo al nostro Paese di vincere la battaglia contro il coronavirus". (ANSA).