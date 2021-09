Stabili indicatori pandemia Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Si mantiene sostanzialmente stabile il quadro della pandemia da Covid in Umbria. Secondo i dati sul sito della Regione nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti. Sono invece emersi 70 nuovi positivi (68 sabato) e 90 guariti che hanno fatto scendere a 1.182 gli attualmente positivi, 20 in meno.

I ricoverati in ospedale sono 52, uno in più, mentre restano sei i pazienti nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.693 tamponi e 6.078 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,9% (lo stesso di sabato). (ANSA).