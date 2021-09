Aumenta accesso a prime dosi vaccino in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Cresce in Umbria il numero di coloro che scelgono di vaccinarsi contro il Covid. Sono state infatti 1.324 le prime dosi somministrate tra sabato e domenica secondo quanto riporta il sito della Regione. Complessivamente sono state inoculate all'85,66% dei vaccinabili.

Sono stati invece altri 1.595 ad avere completato il ciclo di vaccinazione, il 77,56% dei residenti. Attualmente in Umbria - sempre in base ai dati sul sito della Regione - sono disponibili 142.931 dosi. (ANSA).