Video Scuola umbra per collegamento Ministero Salute-Regioni

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - "Una incisiva ed emozionante, ma non retorica, carrellata di clip apprezzata a livello nazionale per celebrare la Giornata mondiale e nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che ricorre il 17 settembre di ogni anno": con tali motivazioni il video realizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica per presentare il webinar promosso da Direzione regionale salute e welfare, Centro regionale per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, Usl Umbria 1 e 2, Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni è stato selezionato a Roma per aprire, il 17 settembre, il collegamento tra Ministero della Salute e Regioni.

Il riconoscimento ministeriale - sottolinea la Regione in una nota - "premia" il lavoro della Scuola a servizio della pubblica amministrazione e la volontà di lavorare insieme a Regione, enti locali, partecipate e servizio sanitario per migliorare i servizi resi ai cittadini.

L'Amministrazione della Scuola ha ringraziato tutto il personale per l'impegno profuso quotidianamente, in particolare lo Staff Comunicazione e Multimedia. (ANSA).