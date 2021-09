Nuovo appello a vaccinarsi per Covid da assessore Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Nuovo appello a vaccinarsi per il Covid dall'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto, dopo il rallentamento dell'accesso alle somministrazioni, ora libere e senza necessità di prenotazione.

Lo fa rispondendo all'ANSA.

"Il rallentamento da parte della popolazione nell'accesso ai vaccini - ha spiegato Coletto - potrebbe diventare un problema.

Anche perché coincide con la ripresa dell'anno scolastico".

Secondo l'assessore "non si può infatti escludere il rischio di una ripartenza della pandemia". "Se questo dovesse accadere - ha proseguito - c'è il concreto pericolo che possano aumentare i ricoveri anche nelle terapie intensive di persone non vaccinate . E questo non ce lo possiamo permettere. Le terapie intensive servono infatti per le tante altre gravi patologie che non sono certo sparite con il Covid, come le patologie oncologiche e quelle tempo-dipendenti".

In Umbria attualmente è vaccinato con doppia dose il 77 per cento della popolazione, mentre l'85 per cento ne ha ricevuta una. (ANSA).