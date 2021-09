Ministra Giustizia a Perugia per "Giovani per la Giustizia"

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sarà a Perugia martedì 21 settembre alle ore 12, presso l'aula magna dell'Università degli Studi di Perugia per presentare il progetto "Giovani per la Giustizia: l'occasione dell'ufficio del processo". Lo ha annunciato l'Ateneo.

In occasione della presenza nel capoluogo umbro della Guardasigilli sarà inoltre presentata la testimonianza diretta di una tirocinante presso la Corte d'appello di Perugia, Caterina d'Alessandro.

"Giovani per la Giustizia" - spiega l'Università - mira al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario mediante l'assunzione a tempo determinato di migliaia di giovani laureati in Giurisprudenza, "che andranno ad affiancare i giudici nello svolgimento delle loro attività, fornendo quindi un prezioso contributo nell'assicurare la celere definizione dei processi pendenti e ampliando al contempo le proprie competenze professionali".

Insieme alla ministra Cartabia interverranno, tra gli altri, il rettore Maurizio Oliviero, il presidente della Corte d'appello, Mario Vincenzo D'Aprile, il procuratore generale Sergio Sottani e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia Stefano Tentori Montalto.

L'incontro potrà essere seguito online sul canale Youtube "Università degli Studi di Perugia" (https://www.youtube.com/channel/UCG1u3O5byoWAdFP773sRHBQ) o in presenza sino ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).