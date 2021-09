La Banda musicale della Polizia a 'Il Cortile di Francesco'

La Banda musicale della Polizia di Stato sarà protagonista ad Assisi nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’istituto Serafico. Il concerto, che si inserisce nella cornice de 'Il Cortile di Francesco' organizzato dal Sacro Convento di Assisi, si terrà nella Basilica Superiore di San Francesco sabato 18 settembre alle 21

'La Polizia di Stato - si legge in una nota - vuole esprimere sentimenti di solidarietà attraverso la musica, il linguaggio universale che raggiunge tutti senza distinzioni di opportunità. Continua così un percorso che ha visto la Banda musicale esibirsi per associazioni, onlus ed enti no profit che si occupano di disabilità, portando gioia alle persone più fragili, suonando nei luoghi più belli d’Italia dove la storia, la cultura e la natura hanno fatto da cornice a valori che rappresentano l’identità della Polizia di Stato'.

Fondata a Roma nel 1928 con elementi provenienti dal Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, la Banda è composta da 103 elementi, guidati da un maestro direttore e da un maestro vice direttore, tutti provenienti dai più prestigiosi conservatori e selezionati attraverso rigorosi concorsi nazionali, e svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, partecipando alle più importanti celebrazioni istituzionali anche con collaborazioni con artisti di fama internazionale.