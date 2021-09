Anci Umbria punta su Patto sindaci per energia

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Cambiamenti climatici e degrado ambientale sono stati i temi affrontati nel corso del webinar di presentazione del nuovo Patto dei sindaci per l'energia e l'ambiente organizzato da Anci Umbria, in collaborazione con la Regione - Ufficio di Bruxelles, e al quale hanno partecipato oltre 30 Comuni.

L'Unione europea, attraverso il Green deal, metterà in atto una strategia volta alla trasformazione della società e dell'economia verso modelli sostenibili e Anci Umbria - si legge in un suo comunicato - ne condivide finalità e modalità.

Il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc), così come è stato sottolineato negli interventi, è considerato un "importante strumento a supporto della pianificazione territoriale sostenibile e può svolgere un ruolo chiave nell'urgente sfida alla transizione e alla lotta al cambiamento climatico".

L'Anci ha sottolineato che in questo senso si sta orientando l'azione "strategica" di due Comuni umbri, Assisi e Città di Castello che, proprio durante il webinar, hanno presentato gli interventi nei quali sono impegnati per l'attuazione dei loro piani di ripresa, volti alla costruzione di comunità sostenibili.

Anci Umbria ha annunciato che "intende costruire una solida rete di collaborazioni a supporto dei Comuni umbri, affinché diventino i veri protagonisti del cambiamento e siano in grado di cogliere le opportunità e gli strumenti a disposizione degli enti locali. Un esempio è considerato il Comune di Assisi che, grazie alla rete costruita con il supporto di Anci Umbria, è riuscito a inviare la sua candidatura, aggiudicandosi il finanziamento all'interno del bando previsto dall'Eucf (European city facility). (ANSA).