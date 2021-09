Al via Archè, conferenza programmatica Pd Umbria

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 17 SET - Tutto pronto per Archè, la conferenza programmatica del Pd Umbria in programma sabato e domenica ad Assisi con al centro l'idea "di far partire da una nuova fase del partito". Oltre 300 le adesioni, quasi 100 gli incontri con iscritti, militanti e simpatizzanti, associazioni datoriali e di categoria, sindacati, esponenti della società organizzata e della cultura, che l'hanno preceduta; sei i documenti realizzati, uno per ogni tavolo di confronto, su "Sviluppo, innovazione e cultura", "Rivoluzione verde", "Smart city", "Istruzione e ricerca", "Coesione e inclusione", "Salute"; 18 i relatori.

I lavori prenderanno il via sabato 18 settembre, alle 14 con il confronto ai tavoli di lavoro.

Domenica in programma l'assemblea plenaria, all'hotel Cenacolo, che sarà aperta dal segretario nazionale Enrico Letta, insieme a Cristina Papa, e chiusa da quello regionale Tommaso Bori e Gianni Cuperlo, con i contributi della vice ministra Marina Sereni e della sottosegretaria Anna Ascani, dei segretari provinciali Camilla Laureti e Fabrizio Bellini, dei coordinatori dei tavoli.

"Da qui - sottolinea Bori - vogliamo far partire una fase nuova del Partito democratico in Umbria, per costruire un futuro alternativo che parte dalle idee e dalle persone. Per un Pd più forte, coinvolgente, inclusivo e un'Umbria più aperta e innovativa, solida e solidale. In Archè, e nella conferenza programmatica, c'è la nostra visione del Pd e della sua missione, c'è la promessa di una politica fatta con passione e impegno collettivo, come laboratorio partecipato di idee che aspirano a migliorare le nostre comunità". (ANSA).