"Umbria Cinema Festival" a Todi dal 17 al 19 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Un nuovo festival come "modo unico per fare cultura di cinema, per far incontrare chi fa il cinema e chi lo vede": ad annunciare così l'imminente prima edizione di "Umbria Cinema Festival", in programma a Todi dal 17 al 19 settembre, è stato questa mattina il regista Paolo Genovese, presidente dell'Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 che realizza il festival insieme alla Regione Umbria e il Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium.

Erano presenti, tra gli altri, anche Cristina Priarone, presidente Italian Film Commission e direttore artistico, l'attrice Madalina Ghenea, madrina del festival, l'attore Marco Bocci e Christian De Sica, il quale sarà protagonista con uno spettacolo-evento dal titolo "Una serata tra amici".

La giuria assegnerà cinque premi: Miglior film, Migliore attrice, Miglior attore, Miglior sceneggiatura e Miglior fotografia. Previsto anche il premio speciale Gigi Proietti alla Carriera.

Dieci i film in concorso scelti per questa prima edizione e che verranno presentati durante le tre giornate del festival: "Maschile Singolare" (di Alessandro Guida e Matteo Pilati), "Bastardi a mano armata" (di Gabriele Albanesi), 'Occhi Blu' (di Micaela Cescon), "Fortuna" (di Nicolangelo Gelormini), "Il Cattivo poeta" (di Gianluca Jodice), "Comedians" (di Gabriele Salvatores), "Ritorno al Crimine'"(di Massimilano Bruno), "La stanza" (di Stefano Lodovichi), "Tutti per Uma" (di Susy Laude) e "Morrison" (di Federico Zampaglione).

Saranno quindi tre giorni di cinema, ma anche di spettacolo, teatro e musica. L'inizio è venerdì 17 settembre alle ore 11.30 con l'incontro istituzionale dei Festival umbri di cinema.

Piazza del Popolo, a partire dalle ore 21, farà da cornice allo spettacolo di De Sica.

La serata-evento del festival è in programma sabato 18 alle ore 21, presentata da Tiberio Timperi con Carolina Rey, con le premiazioni delle categorie in gara.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del festival.