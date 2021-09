Gimbe, casi Covid in diminuzione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Nella settimana 8-14 settembre si registra in Umbria - per quanto riguarda l'andamento della pandemia - una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (155) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-24,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. (ANSA).