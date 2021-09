Fioroni, Terni avrà ruolo centrale in strategia acciaio

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "Una notizia molto attesa che dà a Terni un ruolo centrale nella strategia italiana dell'acciaio e, in ottica più ampia, anche europea": l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha commentato così la cessione dell'Ast di Terni ad Arvedi. "Una proprietà italiana e una famiglia di imprenditori che hanno dimostrato solidità" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

"Arvedi - ha annunciato l'assessore - sarà un punto di riferimento costante per una interlocuzione sui temi delle politica industriale e occupazionale. Si apre una stagione nuova per il sito di Terni e l'augurio è che la specificità del sito possa essere ulteriormente valorizzata in un contesto strategico più ampio". (ANSA).