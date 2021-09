Fioroni, prende corpo disegno filiera acciaio Italia

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "Una notizia importante, non solo per l'Umbria ma per l'intero Paese.

Con l'acquisizione di Ast da parte di Arvedi prende corpo il disegno di una filiera tutta italiana dell'acciaio e del ruolo che il nostro Paese vuole giocare nella siderurgia europea e di conseguenza mondiale": a dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria Michele Fioroni. "Mai come in questa stagione storica - ha aggiunto - ci si è resi conto della strategicità della vicinanza ai comparti utilizzatori dell'acciaio e dell'integrazione a monte e valle con il tessuto manifatturiero del Paese".

"Una centralità recuperata anche per la nostra regione - ha sostenuto ancora Fioroni - e l'augurio che, sotto il controllo della famiglia Arvedi, si riesca a valorizzare tutte le specificità che fanno del sito di Terni un unicum della siderurgia italiana in una stagione in cui gli acciai speciali giocheranno un ruolo sempre più importante". (ANSA).