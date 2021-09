In calo i nuovi casi e gli attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Sono in calo gli attualmente posotivi in Umbria, 1.247 secondo i dati della Regione aggiornati al 16 settembre, 46 in meno di mercoledì. E diminuisce anche il numero dei nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, 84 (91 ieri).

I guariti sono 130 e non si registrano vittime. C'è un ricovero in più, 49 in tutto, di cui sei (erano sette) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 4.033 test antigenici e 2.091 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pari a 1,37 per cento sul totale (ieri 1,6). (ANSA).