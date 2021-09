Conte, Green pass utile ma va garantito diritto lavoro

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 SET - "Il green pass è uno strumento utile adesso per completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese. Però dobbiamo garantire assolutamente il diritto al lavoro che è di pari rilievo costituzionale": è quanto ha affermato il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Assisi dove è arrivato a sostegno del candidato uscente Stefania Proietti, candidata alla guida della città alle prossime elezioni amministrative. "Adesso vedremo la proposta legislativa che verrà portata - ha detto Conte - ma noi riteniamo che debba da un lato essere diffuso l'utilizzo del Green pas per rendere sicuri i posti di lavoro e dall'altro bisogna però assicurare che ci sia il diritto alla conservazione del posto di lavoro".

