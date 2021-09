Centinaio, valorizzare turismo legato ad agroalimentare

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 16 SET - Visita del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, alle aziende agricole Tenuta Pizzogallo e Zanchi di Amelia. "Realtà - ha commentato - che rispecchiano la visione che abbiamo in questo momento di agroalimentare, di promozione e valorizzazione dei territori".

Secondo Centinaio "il lavoro che viene fatto dalle pubbliche amministrazioni, dai privati, dagli enti e dalle associazioni ha lo scopo di valorizzare tutto quello che viene prodotto in un ambiente vivibile, visitabile e soprattutto in un posto dove ci si può muovere, fare sport, camminare, vivere uno stile di vita diverso rispetto alle grandi città".

"L'obiettivo che abbiamo - ha aggiunto il sottosegretario - è quello di valorizzare sempre di più queste realtà, aiutare gli imprenditori che hanno capito che questo nuovo modo di fare turismo, legato all'agroalimentare e ai territori è quello che in questo momento sta avendo più successo. Quello visto di buon occhio - ha concluso - anche dal turismo straniero". (ANSA).