Candidato sindaco Spoleto dona vasetto di semi a Conte

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 16 SET - "Non sapevo di questo regalo e di questi semi ma io lo sto dicendo che questi viaggi e questi dialoghi con voi sono e significano proprio il tempo della semina": lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte appena arrivato Spoleto per incontrare i cittadini e sostenere il candidato sindaco Andrea Sisti. Il quale ha consegnato all'ex premier un vasetto di semi, simbolo della sua campagna elettorale.

"Mi state riossigenando - ha affermato Conte rivolgendosi ai cittadini -, così come state riossigenando l'intero Movimento 5 stelle perché da soli non si va da nessuna parte. A chi mi dice ancora che io posso salvare il Paese dico sempre che non esiste un uomo solo al comando. Uomini della provvidenza li abbiamo avuti e ci portano poi sempre al baratro e per questo io non sono uomo della provvidenza".

"Serve gente onesta e competente, cittadini normali ma con le idee chiare come lo sono i candidati qua a Spoleto" ha concluso Conte. (ANSA).