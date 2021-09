Torna il Cortile di Francesco dal 17 al 19 settembre

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 15 SET - Si terrà ad Assisi dal 17 al 19 settembre il Cortile di Francesco. Personalità della società civile, del mondo della religione e del giornalismo si confronteranno sul tema della settima edizione: "Speranza".

Previsti gli interventi di oltre 70 relatori, due concerti e 22 tra conferenze, dibattiti e lectio magistralis. "Abbiamo bisogno di fiducia - ha osservato padre Enzo Forunato, direttore della Sala stampa del Sacro convento di Assisi - non vogliamo spegnere la luce della speranza".

Sono in programma due macro aree di discussione: "I modi della Speranza" dove il tema cardine viene "esplorato" dal punto di vista religioso, filosofico, letterario, psicologico, economico, lavorativo e storico-sociale. Con un approfondimento sull'informazione e la minaccia alla libertà di stampa.

La seconda area tematica, "Kabul Afghanistan" ospiterà diversi incontri, sulle agenzie operative negli aiuti umanitari, le mutazioni dello scenario geopolitico, la situazione delle donne in medio oriente e le storie dei profughi arrivati in Italia.

Previsto anche un omaggio a Gino Strada.

Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta e "on demand" sul sito www.cortiledifrancesco.it e sulle piattaforme digitali (social network e YouTube). (ANSA).