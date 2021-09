Stefani, progetto costruito intorno e con persona disabile

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 15 SET - "Va sempre più costruito attorno alla persona con disabilità e con questa il suo progetto, che deve essere concordato con lui o lei, con la sua famiglia con gli enti e con tutti gli altri protagonisti": lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani dopo avere visitato oggi l'istituto Serafico di Assisi che in questi giorni celebra i 150 anni di attività. Con lei la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Ho avuto modo di conoscere direttamente questa eccellenza di cui già conoscevo il grandissimo lavoro e i risultati" ha affermato il ministro. "La mia visita - ha aggiunto - è motivata anche dal fatto che ho cercato di strutturare l'azione di governo fin dall'inizio dell'incarico con le visite ai centri del territorio per conoscere queste ma anche le famiglie, le associazioni e direttamente le persone con disabilità".

"I progetti sul mondo della disabilità - ha sottolineato Stefani - devono essere strutturati e lavorati in un conforto continuo con la grande rete del mondo della disabilità dove non c'è una sola regia ma vari protagonisti che sono chiamati a collaborare e lavorare insieme, dalle Regioni ai Comuni, dagli enti del terzo settore all'ambito sanitario e socio assistenziale. Con i sistemi che stiamo approntando adesso a livello nazionale con la legge delega sulle disabilità che è prevista nel Pnrr - ha concluso il ministro - si lavora anche ad una struttura che cercherà di creare nuclei di valutazione multidisciplinari per creare un coordinamento". (ANSA).