In arrivo a Perugia altre 4.800 dosi di vaccini Moderna

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - In arrivo in Umbria altre 4.800 dosi del vaccino anti Covid di Moderna. Sono infatti diretti a Perugia i furgoni di Sda, corriere di Poste italiane, per la consegna.

Nella giornata di oggi, alcuni mezzi, in collaborazione con l'Esercito, hanno preso in carico le scatole contenenti i vaccini e raggiungeranno la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti, all'Azienda ospedaliera di Perugia. (ANSA).