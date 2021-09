Cassetta con sostanze pericolose trovata a Campello

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Una cassetta metallica contenente fiale di sostanze pericolose (fosgene ed acido cianidrico) è stata trovata - e messa in sicurezza, senza alcuna conseguenza - in una casa di Campello sul Clitunno, durante un trasloco.

Sul posto è intervenuta la squadra Nbcr (Nucleare-biologico-chimico- radiologico) della sede centrale di Perugia dei vigili del fuoco.

Secondo quanto riferito dai vigili, è stato svolto un campionamento strumentale che verificare l'eventuale fuoriuscita di sostanze. Un accertamento che ha dato esito negativo.

La cassetta è stata messa in sicurezza e sigillata. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti. (ANSA).