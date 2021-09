Al via a Terni Umbria Jazz Weekend

(ANSA) - TERNI, 15 SET - Dieci location, 62 eventi, 18 band e circa 90 musicisti sulla scena: al via giovedì 15 a Terni Umbria Jazz Weekend, quattro giorni pieni di musica in programma fino a domenica. Si parte alle 18,30 con i concerti nei club: lo swing di Michael Supnick al Fat Art Club, al Rendez Vous il sestetto di Piero Odorici e Roberto Rossi, alla Piazzetta Massimo Moriconi con Modalità Trio e Duet, con rispettivamente Nico Gori, Ellade Bandini e Emilia Zamuner, poi Riccardo Biseo da Pazzaglia, il duo Tandoi-Senni all'Ecurie. Alle 19 è la volta di Daniele Scannapieco in quintet al Mishima e Accordi Disaccordi al Caffè del Corso.

Sempre alle 19, al Baravai Stage dell'AnfiteatroFausto, saranno Alessandro Bravo e Angelo Lazzeri a far da anteprima al concerto nel main stage del duo Marcotulli-Moroni e del quintetto di Sergio Cammariere, concerto per il quale sono ancora disponibili pochi biglietti. Sold out invece il concerto di sabato, Danilo Rea con special guest Fiorella Mannoia e Ida Nielsen con i Funkbots, e gli abbonamenti per le quattro serate.

La Cascata delle Marmore sarà infine la location d'eccezione nell'ultima giornata della rassegna, domenica alle 11,30, dell'esibizione dei Funk Off. (ANSA).