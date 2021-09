"Fili in Trama", Mostra mercato del merletto e del ricamo

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 14 SET - "Fili in Trama", la Mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo, sarà ospitata per il nono anno consecutivo a Panicale dal 17 al 19 settembre. Merito del Gal Trasimeno-Orvietano, che dopo l'edizione 2020 un po' ridimensionata, adesso rilancia nel segno della ripartenza.

"Abbiamo voluto ancora modificare la formula ampliando le varie proposte - ha spiegato il direttore del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni nel corso della conferenza stampa di presentazione, insieme al neo presidente Gionni Moscetti - per dare un'ulteriore speranza di ripartenza a questo comprensorio dopo gli ottimi flussi turistici di un'estate non certo facile".

Saranno oltre 35 gli stand di scuole ed espositori provenienti da tutto il centro Italia in cui ammirare filati, stoffe ricamate, oggettistica agghindata con pizzi e merletti, abbigliamento d'altri tempi. Un omaggio alle donne da parte della mostra sarà caratterizzato anche dalla presenza delle "Pink Ambassador", che hanno superato tumori tipicamente femminili e che indosseranno splendidi abiti ricamati in una sfilata in piazza (sabato 18, ore 21.15). Poi otto artiste, nove fotografe e nove poetesse di nazionalità russa, ucraina, ceca, cilena e italiana, saranno protagoniste nelle vetrine del centro storico della mostra fotografica "Donna vede uomo".

In programma anche "Dante Settecentesco" (sabato 18 alle ore 17.30), con la declamazione di versi danteschi. Tra le mostre previste, "Il filo è il mio penNello" (inaugurazione venerdì 17 alle ore 17.30) di Mauro Ottaviani, artista che crea le sue opere con filo e ago; quella dal titolo "Condividiamo" che unisce disegni digitalizzati all'antica arte del ricamo; e "Donne e Madonne che ricamano", rassegna di immagini da dipinti che spaziano dal 14/o al 20/o secolo. E' stato anche organizzato un contest fotografico dal titolo "Suggestioni in Trama".

