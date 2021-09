Vaccino senza prenotazione, 481 prime dosi

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - Sono state 481 le prime dosi di vaccino per il Covid somministrate in Umbria domenica 12 settembre, giorno dal quale è possibile accedere all'immunizzazione senza prenotazione. In 2.587 hanno invece completato il ciclo nello stesso giorno. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Le dosi attualmente disponibili sono 134 mila 390. Del milione 355.904 finora fornite alla regione ne sono state infatti inoculate un milione 221.514. I prenotati sono invece 38 mila 877.

Finora risulta coperto dalla prima dose di vaccino l'85,06 dei residenti in Umbria mentre il 75,65 per cento hanno completato il ciclo di immunizzazione. (ANSA).