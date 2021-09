Ad Assisi la conferenza programmatica regionale del Pd

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - Si chiama "Archè. La sfida delle idee", la conferenza programmatica regionale, promossa e organizzata dal Partito democratico dell'Umbria e presentata in conferenza stampa dal segretario regionale Tommaso Bori. Si svolgerà sabato 18 e domenica 19 settembre ad Assisi.

L'obiettivo - spiega una nota del partito - è quello di "aprire una fase nuova e inaugurare un nuovo metodo di partecipazione in un partito rigenerato, aperto, inclusivo". "Il senso che abbiamo voluto dare a questo percorso - ha spiegato Bori - sta già nel nome, che è una sfida a noi stessi: Archè, che è principio, sostanza da cui tutto trae origine".

"Non sarà un evento a sé - ha aggiunto il segretario - ma un pezzo di un percorso molto più articolato, nato all'inizio dell'estate con un comitato promotore e gruppi di lavoro che hanno tenuto decine di incontri con i rappresentanti della società umbra. E che si svilupperà nei prossimi mesi con i forum e con il coinvolgimento di quanti vorranno contribuire, ciascuno secondo le proprie aspirazioni e le proprie possibilità".

"Vogliamo far partire una fase nuova del Partito democratico in Umbria - ha spiegato - per costruire un futuro alternativo che parte dalle idee e dalle persone per un Pd più forte, coinvolgente, inclusivo e un'Umbria più aperta e innovativa, solida e solidale, inclusiva e sostenibile".

Nella mattinata di domenica è prevista la plenaria, che sarà aperta dai saluti del segretario nazionale Enrico Letta e chiusa dal presidente della Fondazione Pd Gianni Cuperlo. (ANSA).