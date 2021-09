Stabili i ricoveri per Covid in Umbria, un nuovo decesso

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Si registra un nuovo decesso per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, 1.436 in tutto dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Regione aggiornati all'11 settembre.

Stabili i ricoveri, 58, sette dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

I nuovi casi di positività accertati sono 87 e i guariti 75 (59.802 in tutto). Gli attualmente positivi salgono a 1.503 (undici in più rispetto a venerdì).

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.987 test antigenici e 1.633 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 1,14 per cento (ieri 1,52). (ANSA).