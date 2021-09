Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - E' stato sorpreso a spacciare e bloccato dalla polizia un giovane di origine albanese, di 24 anni, trovato in possesso di circa tre grammi di cocaina contenuta in cinque distinti involucri in cellophane termosaldato e di oltre 900 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Spoleto, diretto da Claudio Giugliano, a seguito di un'attività di indagine, avviata anche a seguito di alcune segnalazioni, nella serata di venerdì hanno notato il giovane mentre cedeva degli involucri ai conducenti di due vetture che gli si erano avvicinate.

Il presunto spacciatore è stato quindi bloccato, metntre le due auto si sono allontanate. L'albanese ha anche tentato rocambolescamente - riferisce la questura - di disfarsi della sostanza stupefacente. Dopo una breve resistenza è stato sottoposto a controlli e arrestato. (ANSA).